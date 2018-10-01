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Malatya'da drone destekli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone yardımıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücüler hakkında işlem yaptı - Emniyet Müdürü Ömer Urhal: "Sadece karayolu üzerinde değil, havadan drone yardımıyla da uygulamalarımızı sürdürüyoruz"

Malatya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone yardımıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde drone ile takip yaparak kural ihlallerini önlemeye çalışıyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi kavşağı başta olmak üzere kentin birçok noktasında hem karadan, hem de havadan denetlemelerini sürdürüyor.

Drone sayesinde havadan takip edilen trafik akışında, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, araç sürerken cep telefonuyla konuşan, kurallara uymayan sürücüler tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor.

- "Amacımız ceza yazmak değil"

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi kavşağıdaki uygulama sırasında gazetecilere yaptığı açımlamada, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını 2020'ye kadar yüzde 50 aşağıya çekme için çaba sarf ettiklerini dile getiren Urhal, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali konusunda trafik ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece karayolu üzerinde değil havadan drone yardımıyla uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın drone yardımıyla tespit ettiği kural ihlallerini bildirerek cezaya dönüştürüyoruz. Amacımız sadece ceza yazmak değil aynı zamanda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve belirli konularda farkındalık meydana getirmek. Böylece ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azalacağına inanıyoruz. Trafiğin bir kültür ve eğitim meselesi olduğunu bilerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Urhal, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan yeni trafik projesi kapsamında polis kontrol noktalarında "yaşam tüneli" kurduklarını belirterek, burada sürücülerin hem kısa bir mola verdiklerini hem de trafik konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti.

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