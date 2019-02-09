Malatya’da düğün salonuna ateş açıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğün salonuna silahla ateş açan şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu Mahallesi’nde Yeşiltepe yolu üzerinde bulunan bir düğün salonu önüne otomobille gelen S.A. isimli şahıs, silahla düğün salonunun bulunduğu bölgeye doğru rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 4 adet boş kovan buldu. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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