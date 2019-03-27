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Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 04:10 | Son Güncelleme

Malatya’da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Atabey sokak içerisinde bulunan bir eczanenin camını taşla kırarak işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya’da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Atabey sokak içerisinde bulunan bir eczanenin camını taşla kırarak işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

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