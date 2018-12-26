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Malatya'da eğitime kar tatili

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 23:19 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla söz konusu ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı.

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