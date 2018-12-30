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Malatya'da eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 19:55 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent ve ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

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