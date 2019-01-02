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Malatya'da eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 21:38 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil olduğunu söyledi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşananilecek aksaklıklar gözönünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe Günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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