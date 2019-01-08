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Malatya'da eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:40 | Son Güncelleme

MALATYA'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın (9 Ocak Çarşamba) tatil edildiğini belirtti.

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