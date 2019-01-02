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Malatya'da eğitime kar tatili (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KAR TATİLİ, YOLLAR KAPANDI Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi, İnönü Üniversitesi'nde ise 3 Ocak'ta yapılacak sınavlar ileri tarihe ertelenerek, Tıp ve Diş hekimliği fakültelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da eğitime kar tatili (2)

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KAR TATİLİ, YOLLAR KAPANDI
Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi, İnönü Üniversitesi'nde ise 3 Ocak'ta yapılacak sınavlar ileri tarihe ertelenerek, Tıp ve Diş hekimliği fakültelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Üniversitemize bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerimizin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için 3 Ocak 2019 günü yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.
MALATYA- ADIYAMAN YOLU KAPANDI
Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı yollar tamamen kapandı. Malatya- Adıyaman karayolu yoğun kar yağışından dolayı trafiğe kapatıldı. Pütürge ilçe yolu ile Kubbe dağı geçidine yağan şiddetli kar karayolunu tamamen kapladı. Yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da eğitime kar tatili (2)

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