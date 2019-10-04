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Malatya’da ele geçirilen bombalı araç sanıklarının davası sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Malatya’da bir araçta ele geçirilen 28 kilo 60 gram patlayıcı maddeyle ilgili süren davada, 5’i tutuklu 14 sanık üçüncü duruşmaya çıktı.Geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel’in kullandığı otomobil durdurulmuş ve araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo 60 gram patlayıcı ile 5 fünye ve 2 uzaktan kumanda ele geçirilmişti.

Malatya’da bir araçta ele geçirilen 28 kilo 60 gram patlayıcı maddeyle ilgili süren davada, 5’i tutuklu 14 sanık üçüncü duruşmaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel’in kullandığı otomobil durdurulmuş ve araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo 60 gram patlayıcı ile 5 fünye ve 2 uzaktan kumanda ele geçirilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin’de yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Otomobil sürücüsü Üzel’in de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu yargılandığı davada, 14 sanığın yargılanmasına Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Berzan Çetek ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak söz alan tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu, mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde hiçbir örgüte üyeliğinin ve bağının olmadığını ileri sürerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Suçsuz olduğunu iddia eden sanık, hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.
Bir diğer tutuklu sanık Agit Murat Bark’te SEGBİS üzerinden verdiği savunmasında, bombalı araçla ilgisinin olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Tutuklu sanık Abdurrahman Akyol da diğer sanıklar gibi suçsuz olduğunu ileri sürerek, “Ali Rıza’nın abisi kanser hastası, ehliyeti olmadığı için abisini hastaneye götürdüm. Yaptığım iyilik tutuklanmama neden oldu. Örgütle ya da herhangi bir siyasi partiyle ilgim yoktur” iddiasında bulundu.
Bombalı araç ile yakalanan tutuklu sanık Ali Rıza Üzel verdiği ifadesinde, ehliyetinin olmadığını, bu nedenle kendisiyle seyahat eden kişilerin patlayıcı maddeyle ilgilerinin olmadığını iddia etti.
Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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