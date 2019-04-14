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Malatya'da, 'en güzel kuzu' yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte 'En Güzel Kuzu Yarışması' yapıldı.

Malatya'da, 'en güzel kuzu' yarışması

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte 'En Güzel Kuzu Yarışması' yapıldı.
Mişmiş Park fuar alanındaki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, STK temsilcileri, çiftçiler ve aileleri katıldı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yarışmaya getirilen 30 kuzunun sahibine başarılar diledi. Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Sahiplerinin kurdele ve boncuklarla süslediği çocukların büyük ilgi gösterdiği kuzular arasında birincilik Mehmet Tut'un kuzusuna verildi. Yarışmada birinci olan kuzu sahibine tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

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Malatya'da, 'en güzel kuzu' yarışmasıMalatya'da, 'en güzel kuzu' yarışmasıMalatya'da, 'en güzel kuzu' yarışmasıMalatya'da, 'en güzel kuzu' yarışması

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