Malatya'da Battalgazi Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Merkezin açılış töreninde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, partisinin iktidara gelmesinin ardından engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını kaydetti.

AK Parti olarak en iddialı oldukları konulardan birini de engellilere yönelik hizmetler şeklinde tanımlayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Taraflı tarafsız herkes 2002'den önceki ve şimdiki durumu göz önüne alsınlar. Daha önce engelli memur alımındaki kontenjanlara baktığımızda ne demek istediğimizi anlatabiliriz. Bu yeterli mi? Değil. Önümüzdeki dönemde daha fazlasını da yapacağız."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'den önce sosyal devlet anlayışının sadece Anayasa'da yazılı kaldığını söyledi.

İktidara gelmelerinin ardından engellilere hizmet konusunda Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle yarışacak vaziyete geldiklerinin altını çizen Çalık, "Özellikle özel sektörde yüzde 3'lük kotayı dolduran herkese teşekkür ediyorum. Engelli istihdamımızı 5 binden 150 bine çıkardık." ifadelerini kullandı.