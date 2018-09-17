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Malatya'da "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Malatya'da "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin açılış töreni

Malatya'da Battalgazi Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Merkezin açılış töreninde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, partisinin iktidara gelmesinin ardından engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını kaydetti.

AK Parti olarak en iddialı oldukları konulardan birini de engellilere yönelik hizmetler şeklinde tanımlayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Taraflı tarafsız herkes 2002'den önceki ve şimdiki durumu göz önüne alsınlar. Daha önce engelli memur alımındaki kontenjanlara baktığımızda ne demek istediğimizi anlatabiliriz. Bu yeterli mi? Değil. Önümüzdeki dönemde daha fazlasını da yapacağız."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'den önce sosyal devlet anlayışının sadece Anayasa'da yazılı kaldığını söyledi.

İktidara gelmelerinin ardından engellilere hizmet konusunda Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle yarışacak vaziyete geldiklerinin altını çizen Çalık, "Özellikle özel sektörde yüzde 3'lük kotayı dolduran herkese teşekkür ediyorum. Engelli istihdamımızı 5 binden 150 bine çıkardık." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tesisin kısa süre içerisinde ve güzel şekilde tamamlandığını belirtti.

İşlerinin halka ve Hakka hizmet olduğunu kaydeden Fendoğlu, siyasi partisi fark etmeksizin kentte hizmet veren herkesin arkasında duracaklarını ve onları destekleyeceklerini bildirdi.

Açılış törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Malatya

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