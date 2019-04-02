Malatya'da erkek cesedi bulundu

Malatya'daerkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlar, 3 katlı bir binanın arka tarafındaki boşlukta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu polise iletti.

Olay yerine polis ekipleriyle giden 112 Acil Servis ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve ellerinde eldiven olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde cesedin M.M.K'ye (33) ait olduğunu belirledi. M.M.K'nin binanın çatısından düşmüş olabileceğini değerlendiriliyor.

