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Malatya'da esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da esrar ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram esrar, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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