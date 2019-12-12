HABER

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 01:19 | Son Güncelleme

Malatya’da evinde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurgu Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 1’inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Emin Aslan (44) işten geldikten sonra lavaboya girdi.

Aslan’ın uzun bir süre lavabodan çıkmaması üzerine kontrol amacıyla lavaboya giden ağabeyi Aslan’ı yerde baygın halde buldu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Emin Aslan’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Rusya'da askeri helikopter düştü!Rusya'da askeri helikopter düştü!
PSG'ye 5 golle mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda ettiPSG'ye 5 golle mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü!

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılacak!

'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiasıyla gündeme gelen Talat Atilla ilk kez konuştu!

Talat Atilla ilk kez konuştu!

Mahsun Kırmızıgül Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Camlar kırıldı dolap parçalandı! Antalya'da düşen yıldırım evi bu hale getirdi!

Camlar kırıldı dolap parçalandı! Yıldırım evi bu hale getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.