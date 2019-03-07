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Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

  Malatya'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.
İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede, sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Evde bulunan Fatma Koç'un (80) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kamil Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamil Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi morga konurken, kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.
İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte tüm mahallenin ayağa kalktığını söyledi.

Görüntü Dökümü
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- Yanan evden görüntü
- Tedirgin olan mahalleli
- Evden görüntüler
- Muhtar Gazi Atabey röp.
- Mahalleli ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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