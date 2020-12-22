HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 22:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

Malatya’da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı. Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Cebrail Ateş’in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
Kaza sonrası Malatya-Sivas Karayolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 kişinin öldüğü otomobil demir yığınına dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadıÇöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...
1/

En Çok Okunan Haberler

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları tarafından öldürüldü

16 yaşındaki çocukların kavgası cinayetle bitti

Kocaeli Valisi: İlimizde koronavirüse en fazla yakalananlar 40 yaş altı grup

Vali o yaş gruplarını işaret edip uyardı

Mersin Valiliği'nden CHP Milletvekili Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama

CHP'li vekilden 'adrese teslim ihale' iddiası! Valilik'ten açıklama

Aydın'da yürekleri ağza getiren kaza! Trenin sürüklediği otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

Trenin sürüklediği otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Türkiye'den Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de 6 ay sürecek NAVTEX ilanı

Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi! Tam 6 ay sürecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.