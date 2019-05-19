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Malatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi.

Malatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde başlayan Fener Alayı yürüyüşüne, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve halk katıldı. Yürüyüşün sonunda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise yüzyıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin düşmanın İzmir'den çıkarılmasıyla zaferle sonuçlandığını belirtti.

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Malatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşüMalatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşüMalatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşüMalatya'da, 'Fener Alayı' yürüyüşü

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