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Malatya’da FETÖ Operasyonu 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası kentteki öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası kentteki öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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