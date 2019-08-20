HABER

Malatya’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2’si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce, FETÖ silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum’da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda TSK’nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 muvazzaf subay, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi ve örgütün mahrem imamı 3 öğretmen olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2’si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce, FETÖ silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum’da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda TSK’nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 muvazzaf subay, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi ve örgütün mahrem imamı 3 öğretmen olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdıBilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Avcılar’da "Sanal Tombala" operasyonuAvcılar’da "Sanal Tombala" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.