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Malatya'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan okulda çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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