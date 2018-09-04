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Malatya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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