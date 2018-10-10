Malatya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aralarında eski askerleri de bulunduğu aranan 7 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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