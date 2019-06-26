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Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran ve KHK ile kapatılan derneklerle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltıMalatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltıMalatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltıMalatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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