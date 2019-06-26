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Malatya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terör ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sabah erken saatlerde kentte operasyon düzenledi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesi ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) başta olmak üzere bazı derneklerle irtibatlı oldukları ve aynı zamanda kapatılan Bank Asya’ya destek amaçlı para yatırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis ekipleri şüphelilere ait iş yerlerinde geniş çaplı arama yaparken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı buluna bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, vergi müfettişleri de iş yerlerinde inceleme yaptı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde başlatılan aramalar ise devam ediyor.

Malatya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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