Malatya'da FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

