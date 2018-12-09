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Malatya'da FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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