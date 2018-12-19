Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay, diğerine ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Ömer Hakan Kısıkkaya, Nur Sena Fırat ve Murat Sarı ile avukatları katıldı.

Savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kısıkkaya'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, sanıklar Fırat ve Sarı'ya ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Fırat ve Sarı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verirken, sanık Kısıkkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

