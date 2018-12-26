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Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda yargılanan 3 sanığa, 1 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisine 1 yıl 6 ay 22 gün, diğerine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan M.Ç, M.A.D. ve E.K. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ç'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık M.A.D. ve E.K'ya ise ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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