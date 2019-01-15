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Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuklu yargılanan Burhanettin Yüceer ile tutuksuz sanıklar Sebahattin Doğan, T.P ve M.K ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Yüceer'e 7,5 yıl, Doğan'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, Yüceer'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık T.P'ye ise 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık M.K'ya da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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