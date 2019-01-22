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Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuklu sanıklar Selami Akbudak ve Mehmet Çağrı Toptaş ile tutuksuz sanık Songül Demir ve avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Akbudak'a 7 yıl 6 ay, Toptaş'a ise 6 yıl 3 ay, Demir'e de "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Akbudak'ın, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, sanık Toptaş'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

1. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan sanık Ömer Faruk Orhan'a "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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duruşma FETÖ hapis cezası Malatya

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