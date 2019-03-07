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Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 1 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası verildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Arslan ve O.A. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kapatılan Bank Asyaya para yatırdığını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Arslan'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık O.A'ya ise 1 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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