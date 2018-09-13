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Malatya'da FETÖ'den 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

MALATYA ve Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 11 Eylül'de polis tarafından Malatya ve Konya'da operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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