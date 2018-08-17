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Malatya'da FETÖ'den 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 13 Ağustos'ta polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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