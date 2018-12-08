Malatya'da FETÖ'den 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık günü, operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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