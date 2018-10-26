Malatya'da FETÖ'den 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer alan eski askerlerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

