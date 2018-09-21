Malatya'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi serbest

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de polisin belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici
Camide seks skandalı! İmam görevden alındı
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı
Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum