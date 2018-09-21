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Malatya'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de polisin belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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