Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında muvazzaf askerler ile daha önce meslekten ihraç edilen 2 öğretmenin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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