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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında muvazzaf askerler ile daha önce meslekten ihraç edilen 2 öğretmenin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Malatya Muvazzaf operasyon

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