Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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