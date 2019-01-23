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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen 3 polis gözaltına alındı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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FETÖ gözaltı Malatya operasyon PDY

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