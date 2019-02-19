Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1'i muvazzaf 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, bir muvazzaf ile ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve daha önce kamudan ihraç edilen 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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