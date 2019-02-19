Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1'i muvazzaf 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, bir muvazzaf ile ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve daha önce kamudan ihraç edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

