Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, SODES projeleri kapsamında devletten aldıkları 1 milyon 534 bin 547 lirayı usulsüz şekilde kullanarak örgüte para aktardığı değerlendirilen, KHK ile kapatılan 10 dernekle bağlantılı 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile iltisaklı olarak kentte faaliyet göstermiş ve KHK ile kapatılmış derneklerden, SODES projeleri kapsamında 2011-2013 yılları arasında devletten aldıkları 1 milyon 534 bin 547 lirayı usulsüz şekilde kullanarak örgüte aktardıkları değerlendirilen KHK ile kapatılmış 10 dernekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu derneklerde başkan ve proje koordinatörü olarak görev yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu derneklerin başkan, proje koordinatörü, dernek yönetim kurulu üyelerinden 71 şüpheli hakkında daha önce işlem yapıldığı, bu kişilerden 34'ünün tutuklu bulunduğu kaydedildi.

