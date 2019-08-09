Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişi yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yardım etmek suçlarından aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen 6 eski kamu personelini gözaltına aldı.

