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Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerinin geçtiğimiz 12 Kasım'da düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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