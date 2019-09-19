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Malatya'da FETÖ'ye 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 Eylül'e Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı 12 adrese baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında muvazzaf subay ve görevlerinden ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık yasasından faydalandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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