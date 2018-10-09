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Malatya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelileri takibe alan polis ekipleri, fuhuş yaptığını belirledikleri yabancı uyruklu kadınların adreslerine operasyon düzenledi.

Fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen M.A. ve C.D. ile Fas uyruklu kadınlar L.S, S.E.F, L.I. ve S.L, gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A. ve C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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