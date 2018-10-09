Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kadından 2'si tutuklandı, Fas uyruklu 4 kadın ise sınırdışı edilmeleri için Geçici Korunma Merkezi'ne konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Şube ekipleri kentte fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Belirlenen evlerde düzenlenen operasyonda M.A. ve C.D. ile Fas uyruklu L.S., S.E.F., L.I. ve S.L. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fas uyruklu 4 kadın sınırdışı edilmeleri için Geçici Korunma Merkezi'ne gönderildi, M.A. ve C.D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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