HABER
  4. Malatya’da gizli buzlanma kazalara neden oldu

Malatya’da gizli buzlanma kazalara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 03:49 | Son Güncelleme

Malatya’da gizli buzlanma nediyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi.Gizli buzlanma nedeniyle Atatürk,Mehmet Buyruk Caddeleri ile Çöşnük kavşağında trafik kazaları yaşandı.Kazalar da 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.Büyükşehir Belediye ekiplerinin sabaha karşı tuzlama çalışmasına başladığı ana güzergahlarda yeni kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Malatya’da gizli buzlanma nediyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi.
Gizli buzlanma nedeniyle Atatürk,Mehmet Buyruk Caddeleri ile Çöşnük kavşağında trafik kazaları yaşandı.Kazalar da 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Büyükşehir Belediye ekiplerinin sabaha karşı tuzlama çalışmasına başladığı ana güzergahlarda yeni kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı!Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı!
İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladıİran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

İran ordusu ne kadar güçlü?

İran ordusu ne kadar güçlü?

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Manisa’da korkutan deprem!

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı

Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı!

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Her türlü zorlukta Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Her türlü zorlukta yanındayız'

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama

Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu! Bu kez hayatını kaybetti

Yeni yıla girerken ikna edilmişti! Bu kez hayatını kaybetti

Sibel Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş yemekhane kararı!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.