Malatya'da göletlere 130 bin sazan yavrusu bırakıldı

Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında göletlere 130 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2019 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında kentte bulunan 7 gölete 130 bin sazan yavrusu salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilerek Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde dağıtımı yapılan sazan yavrularının kente getirildiğini belirtti.

Balıklandırma çalışmalarının Doğanşehir, Hekimhan, Akçadağ ve Darende ilçelerinde gerçekleştiğini aktaran Mecit, "7 gölete toplam 130 bin yavru balık bırakıldı. Su kaynaklarının balıklandırılması kaynaklarımızdaki balık neslinin devamı açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında toplum daha dikkatli olmalıdır. Yapılan çalışmaların ilimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan balıklandırma çalışmalarına Macit ile İl Müdür Yardımcısı Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ile il ve ilçe müdürlükleri teknik personelleri ve üreticileri katıldı.

