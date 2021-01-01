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Malatya’da gölette kaybolan şahsın cesedi bulundu

01.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Malatya’da alabora olan tekneden gölete düşerek kaybolan şahsın cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü Atabey İskelesi mevkiinde balık tutmak amacıyla gölete açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

Malatya’da alabora olan tekneden gölete düşerek kaybolan şahsın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü Atabey İskelesi mevkiinde balık tutmak amacıyla gölete açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. Teknedeki Cumali Ş. ile oğlu Sercan Ş. kendi imkanlarıyla kıyaya çıkarken, 4 çocuk babası Mehmet Hanifi Özinal (40) gölette kayıp oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kayıp şahsa ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamazken, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sabah saatlerinde devam edilen arama çalışmalarında Mehmet Hanifi Özinal’ın cesedine kıyaya 20 metre mesafede suyun 7 metre derinliğinde ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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