HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Malatya’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

14.11.2020 02:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Malatya’da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 888 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Malatya’da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 888 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi. İl dışından Malatya’ya kaçak ürünler getirdiği tespit edilen M.H. yol uygulama noktasında gözaltına alındı.
Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 888 adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldıBalıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Evi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlarEvi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar

İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.