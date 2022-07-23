Malatya'da hasadı süren yaş kayısı ihracatında 20 bin ton hedefi

VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının karşılandığı Malatya'da, hasadına devam eden yaş kayısılar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede ağızları tatlandırıyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretlerinden olan ve yörede "mişmiş" olarak adlandırılan Malatya kayısısında dış satım, yeni hasat sezonuyla başladı.

Mevsimlik tarım işçileri tarafından binbir zahmetle toplanan kayısılar, sanayi bölgesindeki entegre tesislerde boylama ve seçme işlemlerinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Daha sonra ürünler soğuk zincirle yurt dışına gönderiliyor.

- "İlk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hasadı yapılan bölgelerden yaş kayısı ihracatı için ayrılan ürünlerin organize sanayi bölgesindeki işletmelerde dış satıma hazır hale getirildiğini anlattı.

Özcan, "AB coğrafi işaret belgeli Malatya kayısımız buradaki işletmelerimizde yurt dışındaki marketlerde tüketilecek hale getirilerek, paketleniyor. İlk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. AB'de özelikle Almanya'da yaş kayısı raflarda yerini aldı." dedi.

- "Yaş kayısı ihracatında da çok umutluyuz"

Avrupa ülkelerinin yaş kayısı tüketimine başladığını aktaran Özcan, "Özellikle Batı Avrupa, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Avustralya'ya ürünlerimizin sevkiyatı sürüyor. İnşallah bu yıl yaş kayısı ihracatından da çok umutluyuz. Bu yıl 20 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefliyoruz. Bu rakamları yakalamak içi yoğun şekilde mücadele ediyoruz. Temmuz ayının sonu ağustosun ilk bir haftası da yaş kayısı ihracatımız yoğun şekilde devam edecek." diye konuştu.

- "İlk etapta 10 ülkeye ihracat yaptık"

Yaş kayısıda şu an en önemli alıcılarının Almanya olduğunu dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşının yaşıyor olması da etkili. Bunun yanı sıra özellikle Danimarka'da, Hollanda'da kayısı alıcı buluyor. Uzak Doğu bizim için önemli bir pazar ama şu anda kısıtlı. O bölgelere lojistik önemli bir problem çünkü bu ürünün soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Bizim için Avrupa yaş kayısıda da önemli bir pazar. İlk etapta 10 ülkeye ihracat yaptık ancak 40 gün içinde değişik ülkelere, Avrupa'ya ve önemli lokasyonlara ihracatımız sürecek."

- "Uzak Doğu'dan da talepler geliyor"

İhracat yapan firmanın sahibi İlkem Vural ise ağustosun ikinci haftasına kadar 2 veya 3 bin ton yaş kayısı göndereceklerini söyledi.

Kayısının toplandıktan sonra fabrikalarında işlenerek 350'şer gramlık paketler haline getirildiğini anlatan Vural, "Yaş kayısıları küçük paketler halinde Avrupa'daki büyük marketlere gönderiyoruz. Özellikle son yıllarda Uzak Doğu'dan Singapur ve Malezya'dan da talepler geliyor. Biz de paketler halinde ürünleri ihraç ediyoruz. Şu an talep iyi." diye konuştu.

