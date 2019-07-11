Malatya'da hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan bıçaklarla saldırdı. Faruk Ö., bıçak darbeleriyle, Onur K., ise darp neticesinde yaralandı ve acil serviste tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

